中国企业：互联网企业并购去年大爆发，本土独立投行业绩现井喷

路透上海1月5日 - 去年资本寒冬促使中国互联网行业并购大爆发，这使得国内专注于TMT（电信、媒体及科技）领域的本土投行如鱼得水，华兴资本、投中资本和汉能投资三大独立投行去年完成的交易额均出现数倍的成长。

国内最大的本土独立投行华兴资本近日披露，去年该公司完成私募融资交易59个（不含早期融资平台华兴Alpha），私募融资额近120亿美元，约占中国私募融资总额24%，全球互联网行业私募融资的10%；完成并购项目13个，交易总规模近300亿美元，包揽下2015年互联网并购的前三名。

2014年华兴资本完成的私募融资、并购、IPO融资及再融资项目总计近120亿美元，而2015年仅华兴资本参与的并购交易这一单项，交易额已是前年公司所有交易额的2.5倍，其大背景还是去年中国互联网业诞生了多起史无前例的超大型并购项目，部分交易由华兴资本担任独家财务顾问，例如价值逾一百亿美元的美团和大众点评合并、价值60亿美元的滴滴和快的两大打车软件合并。

合并已是2015年互联网行业最重要的关键词，多个垂直细分领域的第一大和第二大企业出现了合并，例如滴滴和快的、58同城 和赶集、美团和大众点评、携程 与去哪儿等。

汉能投资集团指出，去年其投资银行业务完成约150亿美金私募融资及并购交易，参与了58同城与赶集网合并、去哪儿与携程合并、万达集团收购快钱，阿里巴巴 收购易传媒等多起并购交易。

独立投行--投中资本透露的最新数据显示，2015年其在TMT领域共完成私募融资及并购项目共30个，交易金额近200亿元人民币，是2014年交易额的四倍左右。投中资本指出，除了在游戏、广告和文化传媒等优势领域外，去年公司在教育、旅游、电商、物联网等板块亦开始发力拓展。

对于国内TMT领域并购市场今年趋势，华兴资本认为，未来境外上市的优质中资TMT企业回归国内资本市场将继续成为趋势，其中蕴含着大量的私有化、拆VIE架构、跨境并购以及借壳交易的机会，而随着互联网垂直行业的发展日益成熟，竞争日趋激烈，通过整合并购优化资源配置的交易亦将持续增多。

中国已是全球最大及最活跃的互联网市场之一，了解中国市场、拥有业内资深人脉的本土独立投行已成为国内互联网行业并购及募资交易中不可或缺的角色。中国最大券商中信证券 去年5月已与华兴资本强强联手，组建联合团队，为国内新经济企业提供专业投行服务。（完）