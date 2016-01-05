表格：外资在韩国股市卖超1,895亿韩元，连续第22日卖超

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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路透首尔1月5日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超1,895亿韩元，连续第22日卖超，期间共计卖超3.705万亿韩元(31.2亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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1月 5日 -189.5 100.1 16.4 ^ 1月 4日 -157.2 -347.1 415.7
12月30日 -38.2 -282.2 229.7
12月29日 -92.8 -277.4 264.3
12月28日 -30.4 149.7 -195.2
12月24日 -3.6 350.9 -362.4
12月23日 -6.3 440.4 -481.0
12月22日 -6.6 216.6 -271.6
12月21日 -114.1 225.5 -142.0
12月18日 -143.0 175.9 -66.3
12月17日 -65.5 177.9 -176.1
12月16日 -159.1 533.9 -395.4
12月15日 -352.7 275.0 -9.2
12月14日 -262.2 343.7 -147.8
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本月以来 -346.7 -246.9 432.1
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今年以来 -346.7 -246.9 432.1
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注：^ 1月4日为修正后数据。(完)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。