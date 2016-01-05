台湾汇市：台币收盘连七贬但幅度明显放缓，后市料随人民币偏弱

* 台币收盘连七日走贬，外资续汇出 * 预期台币将随人民币走弱，但幅度放缓 * 台币明日交易区间料在33.000-33.150 路透台北1月5日 - 台币兑美元 周二连七日收贬，不过幅度和成交量均较上日 放缓。汇银人士表示，台币行情随着亚币走弱，外资则持续汇出，预期后势将随人民币偏弱 ，惟幅度放缓。 汇银人士表示，今日除了外资汇出以外，油款和进口商都有美元买盘出笼；另一方面时 序也愈近农历年底，出口商也陆续抛汇。但随着今日亚股普遍跌势放缓后，亚币表现也趋于 缓和，震荡不若上日剧烈。 〞进口商今天也有出来，怕美元再上去。〞一位大型商银交易员说。 他们表示，人民币今日虽也走贬但幅度放缓，市场的情绪趋于缓和。累计今日台北和元 太外汇经纪公司的成交量为12.76亿美元，较上日的18.93亿美元减少约33%。 人民币兑美元即期 周二收盘小跌，中间价则续创逾四年半新低。 海外NDF各种天期美元/台币换汇点溢价幅度今日较上日再度明显扩大；指标一个月美元 /台币远汇 尾盘报33.260/33.280，上日收在33.250。 今日台币主要交易区间在33.020-33.122，上日在32.952-33.050。他们并预估，台币明 日的实质交易区间料在33.000-33.150。 台湾股市周二收跌。分析师指出，台股早盘反应欧美股市重挫走低，虽一度反弹，惟追 价力道薄弱，终场震荡收低。证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超42.22亿台币，连两 个交易日卖超共计181.58亿台币。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 33.270 33.236 33.010-33.280 33.010 7.67 11.58 司 元太外汇经纪公 33.271 33.235 33.010-33.271 32.010 5.09 7.35 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.145/0.165 0.170/0.190 美元/台币六个月期 0.130/0.160 0.160/0.190 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)