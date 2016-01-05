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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 17:20 BJT

台湾汇市：台币收盘连七贬但幅度明显放缓，后市料随人民币偏弱

* 台币收盘连七日走贬，外资续汇出
    * 预期台币将随人民币走弱，但幅度放缓
    * 台币明日交易区间料在33.000-33.150

    路透台北1月5日 - 台币兑美元 周二连七日收贬，不过幅度和成交量均较上日
放缓。汇银人士表示，台币行情随着亚币走弱，外资则持续汇出，预期后势将随人民币偏弱
，惟幅度放缓。
    
    汇银人士表示，今日除了外资汇出以外，油款和进口商都有美元买盘出笼；另一方面时
序也愈近农历年底，出口商也陆续抛汇。但随着今日亚股普遍跌势放缓后，亚币表现也趋于
缓和，震荡不若上日剧烈。

    〞进口商今天也有出来，怕美元再上去。〞一位大型商银交易员说。
   
    他们表示，人民币今日虽也走贬但幅度放缓，市场的情绪趋于缓和。累计今日台北和元
太外汇经纪公司的成交量为12.76亿美元，较上日的18.93亿美元减少约33%。
    
    人民币兑美元即期 周二收盘小跌，中间价则续创逾四年半新低。 
       
    海外NDF各种天期美元/台币换汇点溢价幅度今日较上日再度明显扩大；指标一个月美元
/台币远汇 尾盘报33.260/33.280，上日收在33.250。
    
    今日台币主要交易区间在33.020-33.122，上日在32.952-33.050。他们并预估，台币明
日的实质交易区间料在33.000-33.150。
    
    台湾股市周二收跌。分析师指出，台股早盘反应欧美股市重挫走低，虽一度反弹，惟追
价力道薄弱，终场震荡收低。证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超42.22亿台币，连两
个交易日卖超共计181.58亿台币。  
      
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交   上日 
                        元                                         量  
                      报价                                       亿美  
                                                                   元  
 台北外汇经纪公     33.270     33.236   33.010-33.280  33.010    7.67   11.58
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     33.271     33.235   33.010-33.271  32.010    5.09    7.35
 司                                                                    
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            0.145/0.165            0.170/0.190
 美元/台币六个月期            0.130/0.160            0.160/0.190
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价       

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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