国际油市：日本吉坤日矿日石能源已续约2016年伊朗原油采购长单--消息

路透东京1月5日 - 日本吉坤日矿日石能源的高层人士周二表示，该公司已续约2016年从伊朗定期采购的原油数量。该公司是日本最大的伊朗原油采购商之一。

吉坤日矿日石能源为JX控股 的核心部门，一位公司高层表示，自本月开始的新长单合约采购数量维持不变。消息人士曾表示，该公司2015年的合约为每日买进53,000桶伊朗原油。

JX控股董事长木村康在一场行业会议的间隙表示，吉坤日矿日石能源的年度伊朗原油采购长单已经续约，但他无法证实数量为多少。