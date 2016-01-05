国际油市：日本吉坤日矿日石能源已续约2016年伊朗原油采购长单--消息

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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路透东京1月5日 - 日本吉坤日矿日石能源的高层人士周二表示，该公司已续约2016年从伊朗定期采购的原油数量。该公司是日本最大的伊朗原油采购商之一。
吉坤日矿日石能源为JX控股 的核心部门，一位公司高层表示，自本月开始的新长单合约采购数量维持不变。消息人士曾表示，该公司2015年的合约为每日买进53,000桶伊朗原油。
JX控股董事长木村康在一场行业会议的间隙表示，吉坤日矿日石能源的年度伊朗原油采购长单已经续约，但他无法证实数量为多少。
在被问及一旦西方对伊朗的制裁在今年解除的话，该公司是否会增加向伊朗采购原油数量时，木村康说：“这得取决于经济情况。”(完) (编译 李婷仪 审校 白云)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。