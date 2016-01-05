重温稿-《中国新债预测》一年国债利率预测均值2.35%，10年续发国债2.89%

* 招标品种: 财政部一年期新发国债和10年期续发国债

* 招标金额: 各200亿元人民币

* 招标时间: 周三(6日)10:35-11:35

* 受访人数: 11位(银行、券商)

* 预测区间: 2.30%-2.40%；2.83%-2.92%

* 预测均值: 2.35%；2.89%(按各家机构预测值平均)

路透上海1月5日 - 中国财政部周三将招标一年期固息国债及10年期续发国债，为今年首批招标的记账式国债。路透调查显示，年初债市开局不利，去年末的火热配置需求后劲显不足，在短期偏谨慎的市场氛围中，料明日两期债需求相对一般，定位接近二级水平，预测均值分别为2.35%和2.89%。

市场人士并认为，由于人民币贬值压力较大，在一定程度上对央行货币政策形成掣肘，市场对政策预期可能出现的调整也成为未来债市的隐患。

“央行可能最近重点都在汇率上，离岸的贬值压力太大了；而且今年一季度（债市）供需关系跟往年比有些不同，供给来得早，需求提前（在去年底）释放了，”华东一银行交易员称。

北京一银行交易员亦谈到，去年12月新债供给少，一些农商行和城商行又提前配置，加速推低了二级市场收益率，目前看债市短期仍有修正性调整的需要，“估计10年国债接下来也奔着3.0%去了，反弹一下也好。”

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年和10年期品种最新收益率分别为2.3479%和2.8710%。本次10年续发国债的标的券150023券最新报价 在2.9190%/2.8925%，在上午止涨回稳后，午后再度震荡走升。

国开行今日招标的五期债中，除七年期品种收益率略高于预测均值外，其他期限为接近或稍低。

据已公告信息统计，包括周五例行的100亿元贴现国债在内，本周政策性金融债和国债发行总量将超过1,300亿元。

明日招标新债中，10年期为今年第23期 的第三次续发，一年期则为2016年首期记账式国债。

两期债具体招标时间均为1月6日上午10:35-11:35，均采用混合式招标方式，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。10年期标的为价格，发行手续费为承销面值的0.1%；一年期标的为利率，发行手续费为承销面值的0.05%。

招标当日，10年期原发行国债停止交易一天；招标结束至1月7日进行分销；1月11日起与之前发行的同期国债合并上市交易；本次续发行国债起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2015年10月15日开始计息，票面利率2.99%，按半年付息。

一年期自1月7日开始计息，招标结束至1月7日进行分销，1月11日起上市交易。