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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 15:59 BJT

两岸关系：中国南昌、昆明、重庆拟试点开放大陆居民经台湾中转--国台办

路透台北1月5日 - 中国国台办周二表示，为落实两岸领导人会面成果，大陆有关方面拟试点开放大陆居民经台湾桃园机场的中转业务，以南昌、昆明、重庆为首批试点城市。

国台办并表示，海协会将与台湾海基会联系，有关准备工作完成后即可实施。届时，大陆居民在上述三城市可持护照及联程机票和赴第三地的登机牌，经台湾桃园机场进行不出机场的中转。

台湾陆委会主委夏立言去年10月间的〞第四次两岸事务首长会议〞中表示，先前备受关注的〞陆客中转〞议题未取得共识。

不过两岸领导人习近平和马英九去年11月初在新加坡进行历史性会面，此被视为两岸关系的一大突破。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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