两岸关系：中国南昌、昆明、重庆拟试点开放大陆居民经台湾中转--国台办

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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路透台北1月5日 - 中国国台办周二表示，为落实两岸领导人会面成果，大陆有关方面拟试点开放大陆居民经台湾桃园机场的中转业务，以南昌、昆明、重庆为首批试点城市。
国台办并表示，海协会将与台湾海基会联系，有关准备工作完成后即可实施。届时，大陆居民在上述三城市可持护照及联程机票和赴第三地的登机牌，经台湾桃园机场进行不出机场的中转。
台湾陆委会主委夏立言去年10月间的〞第四次两岸事务首长会议〞中表示，先前备受关注的〞陆客中转〞议题未取得共识。
不过两岸领导人习近平和马英九去年11月初在新加坡进行历史性会面，此被视为两岸关系的一大突破。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。