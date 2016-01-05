国际油市：油价随亚股回稳，但供应过剩继续压抑盘势

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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交易员表示，油价追随中国股市小涨而走稳，这令外界认为中国股市上日重挫7%或许只是昙花一现。
不过这一切因素，都无法改变供需失衡、油市仍旧疲弱的现实。产油者不愿减产，导致每日供应过剩达数十万桶。
澳新银行(澳盛银行,ANZ)表示，实际上沙特与伊朗的紧张关系“将令2016年供应过剩的情况加剧。”
该银行表示，一旦伊朗制裁解除，供应重返国际市场，冲突事件将使得这两大产油国合作的可能性降低。
而在供应面，美国库存已接近纪录高位。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳/陈宗琦；审校 高琦)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。