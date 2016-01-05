国际油市：油价随亚股回稳，但供应过剩继续压抑盘势

交易员表示，油价追随中国股市小涨而走稳，这令外界认为中国股市上日重挫7%或许只是昙花一现。

不过这一切因素，都无法改变供需失衡、油市仍旧疲弱的现实。产油者不愿减产，导致每日供应过剩达数十万桶。

澳新银行(澳盛银行,ANZ)表示，实际上沙特与伊朗的紧张关系“将令2016年供应过剩的情况加剧。”

该银行表示，一旦伊朗制裁解除，供应重返国际市场，冲突事件将使得这两大产油国合作的可能性降低。

而在供应面，美国库存已接近纪录高位。(完)

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