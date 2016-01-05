宁夏银川一公交车今晨突然起火，目前已造成17人遇难

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月5日 - 宁夏一辆公交车周二清晨突然起火，目前已造成17人遇难，官方媒体报道称，警方已经对犯罪嫌疑人开展追捕。
今日7时许，银川市公交公司301路公交车由贺兰县天骏花园开往银川火车站途中，在109国道金盛国际家居广场门口突然发生火灾。
报道指出，嫌疑人马永平有重大作案嫌疑，其名下有三辆车；警方正在对嫌疑人和车辆进行查缉。
警方仍在进行调查，官方媒体并未提到起火案的可能动机。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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