投行观点：EVERCORE ISI将LINKEDIN CORP目标价从235美元调升至245美元，评级为持有

美国各类经济指标总览--2017/1/19

美国劳工部周四表示，一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.4万人)。美国一周初请失业金人数四周均值为 24.7万人。 美国商务部公布，美国12月房屋开工年率为122.6万户(预估为120.0万户)，美国12月建筑许可年率为121.0万户( 预估为122.5万户)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)