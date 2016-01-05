金属期市：伦敦期铜自两周低点反弹，因中国股市企稳安抚投资者

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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“除非在农历新年前的有新的基本面消息，金属价格将会跟随全球市场，尤其是中国股市的走势而动，”券商Kingdom Futures在报告中说。
“短期前景来看，价格仍将走低，可能会测试11月创下的低位。”
鉴于农历新年假期前制造业出现季节性疲态，渣打银行也持类似立场。
“我们继续认为至少今年的1月和2月金属价格将进一步承压。”
0717 GMT时，LME三个月期铜涨1.1%至每吨4,661.50美元，缩减昨日2.1%的跌幅。铜价去年跌了五分之一。
上海期交所期铜 收复小幅失地，上涨1.2%至36,590元人民币。
其他金属方面，期镍 、期锌 、期铝 全数攀升约1%，缩减昨日的部分跌幅。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/白云; 审校 龚芳/孙茉莉)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。