版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 16:22 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月5日

路透香港1月5日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.84        
 109人民币          )                                                                
                                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为37.87
 %，高于上交易日收盘的36.36%。
                                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比                
                                                 (元)     港元)       价             
 工商银行                                          4.47      4.48      1.19                
 建设银行                                          5.58      5.14      1.29                
 中国银行                                          3.86      3.35      1.37                
 农业银行                                          3.16      3.05      1.23                
 招商银行                                         17.23     17.02      1.20                
 中信银行                                          6.76      4.87      1.65                
 交通银行                                          6.16      5.18      1.41                
 民生银行                                          9.12      7.41      1.46                
 中国人寿                                         26.85     23.55      1.36                
 中国平安                                         34.50     40.40      1.02                
 中国太保                                         27.68     29.75      1.11                
 中信证券                                         17.65     17.04      1.23                
 新华人寿                                         48.06     31.10      1.84                
 海通证券                                         14.33     12.80      1.33                
 华能国际                                          8.22      6.65      1.47                
 大唐发电                                          4.78      2.30      2.47                
 华电国际                                          6.38      5.06      1.50                
 中煤能源                                          5.64      2.87      2.34                
 中国神华                                         14.33     11.34      1.50                
 中国石油                                          8.07      4.94      1.94                
 兖州煤业                                          8.70      3.41      3.03                
 中国石化                                          4.74      4.53      1.24                
 上海石化                                          5.81      3.11      2.22                
 中海油服                                         14.12      6.34      2.65                
 仪征化纤                                          7.15      1.99      4.27                
 中国铝业                                          4.62      2.46      2.23                
 江西铜业                                         14.20      8.77      1.93                
 洛阳钼业                                          3.94      1.40      3.35                
 紫金矿业                                          3.40      2.03      1.99                
 马钢股份                                          3.09      1.61      2.28                
 鞍钢股份                                          4.83      3.07      1.87                
 重庆钢铁                                          3.11      1.14      3.24                
 海螺水泥                                         16.09     19.34      0.99                
 洛阳玻璃                                         26.62      4.83      6.55                
 京城机电                                         11.15      4.32      3.07                
 中联重科                                          5.06      2.70      2.23                
 金隅股份                                          8.47      4.99      2.02                
 中国国航                                          7.60      5.77      1.57                
 东方航空                                          6.88      4.05      2.02                
 南方航空                                          7.54      5.46      1.64                
 中国远洋                                          7.81      3.56      2.61                
 中海集运                                          6.01      1.97      3.63                
 中集集团                                         19.04     13.58      1.67                
 中海发展                                          8.59      4.75      2.15                
 宁沪高速                                          8.21      9.77      1.00                
 深高速                                            8.52      6.63      1.53                
 成渝高速                                          5.19      2.70      2.29                
 皖通高速                                         11.96      6.57      2.16                
 广深铁路                                          4.59      3.80      1.44                
 中国南车                                         11.63      8.67      1.59                
 中国交建                                         12.11      7.43      1.94                
 中国铁建                                         12.11      8.77      1.64                
 中国中铁                                          9.73      5.43      2.13                
 长城汽车                                         11.22      8.30      1.61                
 比亚迪                                           59.35     40.80      1.73                
 广汽集团                                         21.14      6.94      3.62                
 青岛啤酒                                         30.84     33.20      1.10                
 白云山                                           27.34     21.45      1.52                
 新华制药                                         11.73      5.00      2.79                
 海信科龙                                          8.44      3.85      2.61                
 南京熊猫                                         16.60      7.02      2.81                
 晨鸣纸业                                          8.28      5.70      1.73                
 上海医药                                         18.78     16.44      1.36                
 中兴通讯                                         17.22     16.18      1.27                
 东方电气                                         12.48      7.47      1.99                
 潍柴动力                                          8.88      8.08      1.31                
 东北电气                                          7.44      2.73      3.24                
 广船国际                                         40.50     14.90      3.23                
 昆明机床                                         12.77      4.53      3.35                
 一拖股份                                         12.13      4.83      2.99                
 北辰实业                                          5.04      2.57      2.33                
 创业环保                                          9.33      5.90      1.88                
 中国中冶                                          5.20      2.21      2.80                
 金风科技                                         22.01     14.00      1.87                
 丽珠                                             51.56     36.05      1.70                
 万科                                             24.43     22.90      1.27                
 郑煤机                                            7.52      3.59      2.49                
 大连港                                            5.21      3.91      1.58                
 山东墨龙                                          9.87      3.03      3.87                
 浙江世宝                                         29.56      8.67      4.05                
 复星医药                                         22.04     21.60      1.21                
 光大银行                                          4.08      3.70      1.31                
 东江环保                                         17.75     12.18      1.73                
 上海电气                                         10.09      3.93      3.05                
 广发证券                                         17.76     19.26      1.10                
 华泰证券                                         17.57     17.00      1.23                
 
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
          如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
    
      中国股市报导                中国已公布新股发行上市日程表  
    香港股市报导                中国待发行新股一览表          
    美国股市报导                 中国新股申购资金情况一览表    
    台湾股市报导                香港股市拟发行新股一览表    　 
    中国新闻                  香港已公布新股发行上市日程表   
    香港新闻                  中国新股新闻                  
    台湾新闻                  香港新股新闻                  
    中国股市观察           中国个股业绩                 
    香港股市观察           报摘                        
    中国融资融券                                                    

 (整理 赵红梅)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐