中国企业：乐视汽车与美电动汽车公司Faraday在车型开发等展开合作

路透上海1月5日 - 以移动视频起家的中国乐视控股在2014年底宣布进军汽车业后，又有新动作。其与美国电动汽车公司Faraday Future（法拉第未来）将展开战略合作，未来双方将在汽车车型开发、技术、互联网和云、娱乐内容等方面开展合作。

据公司周二新闻稿，美国当地时间周一晚间，法拉第未来已揭幕其首款产品，一款名为FFZERO1的电动超级概念跑车。上月，该公司宣布在美国内华达州建设汽车制造工厂，总投资额10亿美元。

“通过与Faraday Future的合作，我们将整合双方在各方面的优势资源，将汽车打造成未来最具吸引力的数字内容和智能互联技术应用的新平台，同时探索无人驾驶、汽车租赁与共享等领域，”乐视超级汽车联合创始人、全球副董事长、中国及亚太区CEO丁磊表示。

丁磊曾在美国通用汽车 中国合资公司上海通用汽车担任多年总经理职务。

法拉第研发和工程高级副总裁尼克·桑普森表示，法拉第未来和乐视将在车型开发的多方面展开合作。乐视将会向法拉第提供内容、技术创新，以及全新的生态商业模式。同时，随着全球业务的扩张，法拉第未来将受益于乐视在全球尤其是中国市场的力量和布局。

丁磊还透露，随着与法拉第未来的合作展开，乐视超级汽车的开放生态也随之落地美国。公司将与全球的伙伴一起，共同打造垂直整合的互联网智能交通生态系统。

今年4月的北京车展上，乐视超级汽车的首款概念样车将全球首发亮相。