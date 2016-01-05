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市场报道 | 2016年 1月 5日 星期二 16:42 BJT

全球贵金属：1月4日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平上日水准

路透1月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量持平上周五水准。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周一白银持仓量则持平上周四水准。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 20,652,776.7　 1月4日 20,652,776.7　 1月1日 0.0 0.00%

iShares 317,934,906.9 1月4日 317,934,906.9 12月31日 0.0 0.00%

(完) (编译 龚芳; 审校 于春红)

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