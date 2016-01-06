台湾货币市场：1月6日及本提存期资金预期变化一览表

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透台北1月6日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期4,741.50亿台币。 --101甲1期4息8.00亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)6,393.6亿台币： 01/07 5,883.80亿台币 01/08 542.50亿台币 01/11 566.00亿台币 01/12 5,451.00亿台币 01/13 1,600.30亿台币 01/14 1,914.50亿台币 01/15 614.00亿台币 01/18 254.50亿台币 01/19 494.00亿台币 01/20 4,535.50亿台币 01/21 1,281.20亿台币 01/22 312.00亿台币 01/25 2,736.00亿台币 01/26 5,615.50亿台币 01/27 2,329.50亿台币 01/28 2,427.00亿台币 01/29 11.00亿台币 02/01 7,493.80亿台币 *02/02 1,936.50亿台币 02/03 95.00亿台币 --公债还本付息479.806915亿台币： 01/09 102甲1期3息 5.50亿台币 01/09 104甲1期1息 2.625亿台币 01/13 100甲2期5息 13.8125亿台币 01/15 102甲2期3息 7.00亿台币 01/17 103甲1期本金 350.00亿台币 01/17 103甲1期2息 2.1875亿台币 01/18 89甲7期16息 31.25亿台币 01/20 101甲2期4息 13.00亿台币 01/20 103甲2期2息 3.948975亿台币 01/22 88甲3期17息 14.1225亿台币 01/23 104甲2期1息 6.36044亿台币 01/28 99甲2期6息 13.50亿台币 01/28 102甲3期3息 10.50亿台币 01/29 103甲3期2息 6.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --1/13：央行发行300亿台币两年期定存单，12日标售。 --1/14：财政部发行273天期105-1期国库券，暂定金额300亿台币，13日标售。 --1/15：财政部发行三年期公债105/1期，预估金额350亿台币，12日标售。 --1/20：财政部发行91天期105-2期国库券，暂定金额300亿台币，19日标售。 --1/22：财政部发行20年期公债105/2期，预估金额300亿台币，19日标售。 --1/27：财政部发行182天期105-3期国库券，暂定金额300亿台币，26日标售。 --2/03：财政部发行182天期105-4期国库券，暂定金额200亿台币，2日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 董永年 审校 罗两莎)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。