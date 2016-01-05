更新版 1-台湾货币市场：短率持稳，大额公债还本付息令资金较上日宽松

* 大额公债还本付息，资金较上日宽松 * 国库借款将至本月中旬，拆款利率难下调 * 银行端对短率坚持，短票、RP利率下调不易 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北1月5日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员指出，虽然国库调度仍持续干扰市场资 金回笼，不过今日因有808亿台币的公债还本付息，感觉较上日宽松。 有交易员表示，两家大型公股金融机构近期因国库借款无法提供资金，甚至反向拆入，但今日其中一家已 经停止拆入需求。不过有听闻国库调度将持续到本月中旬，因此无法乐观期待短率有多大下调空间。 〞资金不如以往期初宽松，这让我蛮意外的，预料拆款利率下调有限。〞一位大型公股银行交易员说。 另一商业银行交易员指出，由于今日有大额公债到期还本，因此感觉不似昨日紧张。一周内的拆款利率在 0.23-0.25%。 不过票券商的拆款利率就没有这么低。一大型票券商交易主管说，一周拆款利率约在0.31-0.35%。 一大型公股银行交易员则称，对票券商或小型银行的一周拆款利率约在0.35-0.37%。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.232% 0.235% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.210-0.320% 0.210-0.320% --一周拆款利率区间 0.230-0.380% 0.230-0.370% **短票利率回稳** 在短票市场方面，大型票券交易商指出，相较昨日买票利率报价的混乱，今日区间已明显收敛。虽然买票 需求不少，但受银行对利率态度坚持影响，无法回落至票券商的预期水准。 〞银行还是抗拒，他们希望稳在0.34-0.35%，我认为应该要0.32%，但没人理我。〞一位大型票券商交易 主管说。 另一大型票券商交易主管则称，由于长天期短票都在上月售罄，目前手边仅剩下30天期的票，部位相当稀 缺，但因接下来还有农历年关要过，所以调度还是要谨慎小心。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.366%，上日为0.44% ；上日区间为0.34-0.49%，前日区间则在0.38-0.50%；上日成交量26.61亿台币，前日28.55亿台币。 今日大型票券商与银行间承作的短票以30天期为主，成交利率落在0.34-0.36%，上日在0.33-0.37%。 台湾央行周二称，共发行2,006.5亿台币定存单。与今日到期金额2,005.5亿台币相较，存单发行余额增1 亿。 本周央行定存单到期金额高达2兆(万亿)2,170.1亿台币，本周余日资金落点分别为周三4,741.5亿、周四5 ,883.8亿及周五542.5亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为382亿台币，累积超额准备为487亿台币、加计前期1%的超额准 备为3,731亿台币。 **投信端RP利率下调** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，月初资金回笼，投信与寿险资金宽裕，大型证券商持续下调RP利 率。不过银行端因资金分配不均，对利率相对坚持。 一大型证券商交易员指出，由于国库署专案借款要持续到1月中，公股行库不但没放钱，反而反向收钱， 使得银行端资金不见宽松，因此承做的利率相较投信高出一截。 〞连一向有钱的银行也小小的紧，反而投信、寿险仍宽松。〞大型证券商交易员说。 另一大型证券商交易员则称，由于银行大额定存利率仅剩不到0.3%，有些法人与个人基于利差，转向承做 公司债RP，因此不愁调不到钱。只不过承做天期都没有跨过农历年，预料这次年关的资金调度将会是场硬仗。 票券商也因为农历年关的考量，不敢将RP利率下调至低位。 一大型票券商交易员指出，上月公债RP利率一度低见至0.28%，但这次应该会维持在0.30-0.31%到年关前 。 〞不要激怒客户，要顺着毛摸。〞票券商交易员说。 今天证券商跨年短天期公债的附买回利率成交区间落在0.33-0.34%，上日在0.35-0.37%。银行端则在0.36 %；短天期公司债RP主要成交在0.40-0.43%，上日在0.45-0.46%。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率区间持平于上日；短天期公债附买回利率区间落在0.30-0.3 3%；短天期公司债附买回利率区间则在0.33-0.35%。交易商指出，债券附买回成交利率高低，与票券商及各金 融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。(完) (审校)