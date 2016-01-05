亚洲橡胶：东京期胶触及近七年低点，因投资者担心中国需求

中国股市沪综指周二续收跌。分析师指出，继昨日新年首日暴跌触发熔断机制后，今日大盘出现大幅震荡。

随着中国股市跌势缓和，日股也在震荡交投中下滑至两个半月新低，连续第二日收跌，不过由于中国股市仍不确定是否已经落底，交易员仍保持谨慎。

“随着冬季接近，期胶市场1、2月通常会表现强劲，但我认为橡胶价格在落底前将持续跌势，”Kikukawa表示。

上海期交所交投最活跃的5月期胶 收盘下跌60元人民币，至每吨10,190元。

新加坡商品交易所(SICOM)2月期胶 最新报每公斤109.5美分，下滑1.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/陈宗琦；审校 白云/王洋)