亚洲橡胶：东京期胶触及近七年低点，因投资者担心中国需求

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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中国股市沪综指周二续收跌。分析师指出，继昨日新年首日暴跌触发熔断机制后，今日大盘出现大幅震荡。
随着中国股市跌势缓和，日股也在震荡交投中下滑至两个半月新低，连续第二日收跌，不过由于中国股市仍不确定是否已经落底，交易员仍保持谨慎。
“随着冬季接近，期胶市场1、2月通常会表现强劲，但我认为橡胶价格在落底前将持续跌势，”Kikukawa表示。
上海期交所交投最活跃的5月期胶 收盘下跌60元人民币，至每吨10,190元。
新加坡商品交易所(SICOM)2月期胶 最新报每公斤109.5美分，下滑1.3美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/陈宗琦；审校 白云/王洋)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。