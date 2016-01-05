香港个股：吉利汽车称2016年销售目标为60万部，按年增18%

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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路透香港1月5日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车 周二称，公司2016年的销售目标定为60万部，按年增长约18%。
公司的声明称，2015年12月的总销量同比减少约2%为53,633部，其中出口量减幅更达84%至仅有812部，因主要出口市场政治及经济环境不稳所致。
2015年全年吉利汽车的总销量为50.98万部，同比升约22%，亦较原来目标45万部高出13%。
吉利汽车股价今天收低4.26%，报3.82港元。(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。