中国人事：任命赵双连担任中粮集团董事长--国资委

路透北京1月5日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会公布，任命赵双连为中粮集团有限公司董事长、党组书记；此前担任该集团董事长的宁高宁另有任用。

国资委官方微博称，周二下午，中粮集团召开中层以上管理人员大会。中组部副部长王京清宣布了该决定，即赵双连担任中粮集团董事长、党组书记，并免去其中国储备粮管理总公司董事长、党组书记职务。

中粮集团官方网站亦将其党组书记、董事长更换成为赵双连。该公司网站信息显示，赵双连历任内蒙古自治区副主席、中储粮管理总公司董事长等职务，并于2016年加入中粮集团。

公开资料显示，中粮集团前董事长宁高宁，曾任职华润(集团)有限公司及中国华润总公司董事长兼总经理、华润北京置地有限公司主席。