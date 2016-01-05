中国人事：任命赵双连担任中粮集团董事长--国资委

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
路透北京1月5日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会公布，任命赵双连为中粮集团有限公司董事长、党组书记；此前担任该集团董事长的宁高宁另有任用。
国资委官方微博称，周二下午，中粮集团召开中层以上管理人员大会。中组部副部长王京清宣布了该决定，即赵双连担任中粮集团董事长、党组书记，并免去其中国储备粮管理总公司董事长、党组书记职务。
中粮集团官方网站亦将其党组书记、董事长更换成为赵双连。该公司网站信息显示，赵双连历任内蒙古自治区副主席、中储粮管理总公司董事长等职务，并于2016年加入中粮集团。
公开资料显示，中粮集团前董事长宁高宁，曾任职华润(集团)有限公司及中国华润总公司董事长兼总经理、华润北京置地有限公司主席。
中粮集团有限公司是全球农产品、食品领域多元化产品和服务供应商，集农产品贸易、物流、加工和粮油食品生产销售为一体，旗下拥有八家上市公司。（完） (发稿 李贺；; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。