《分析师观点》台湾12月CPI低于预期，通膨低有利今年持续降息

路透台北1月6日 - 台湾主计总处周三公布，12月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.14%，为连续第四个月为正数；路透调查预期为年增0.49%。

2015年全年CPI年变动率是-0.31%，前低是2009年的-0.86%。

12月CPI较上月经季调后则是跌0.20%；12月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌7.06%，但核心CPI较上年同期上涨0.78%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

12月 11月

CPI（较上年同期） +0.14 +0.53

路透调查（较上年同期） +0.49 --

CPI（较上月，经季节调整）-0.20 -0.11

核心CPI（较上年同期） +0.78 +0.86

WPI（较上年同期） -7.06 -7.93r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。

**市场评论**

凯基投顾分析师蔡耀德：

12月CPI比预期还低，这只是强化我们对接下来两季仍将降息、每季降息半码的预期。近期原物料还在低档甚至破底，难以来到高通膨状态，况且央行总裁已表示实质利率为正，仍有降息空间。

大众银行分析师陈森林：

CPI较预期低，主要因油价持续低迷且蔬果价格下跌影响，预料未来一至两季油价还会往下走，CPI高也高不到哪，全年顶多0.5-0.6%左右，比央行利率低很多，这环境对央行操作双率有利，预测第一季还会降半码，若第二、三季还没起色，第四季会继续降息。

**市场反应**

--台币兑美元 周二收贬3.4分至33.270。

--台股加权股价指数 周二收跌0.48%，报8,075.11点。

--指标10年期公债104/12 殖利率周二收高5.20基点报1.0500%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行2015年12月底决议再将官方利率降息半码至1.625%，为2009年以来第二次，因经济表现异常疲弱。

--台湾官方此前再下修今年经济成长率仅1.06%，创下六年的低位；监于疲弱的经济成长表现，台湾央行12月也连续二季度降息，冀以刺激经济。(完)

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