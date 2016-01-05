《全球汇市》欧元下跌，投资人风险偏好回稳

继周一德国和西班牙公布弱于预期的通胀数据后，今天交易员将关注1000GMT时公布的欧元区通胀率初值。德国商业银行的分析师称，如果通胀年率逊于市场预期的0.3%，促使欧洲央行再次调降通胀率预测，有可能成为进一步降息的理由。

中国股市沪综指周二续收跌，此前中国监管当局称，可能会限制上市公司大股东减持。

“中国势将成为2016年的主要题材，因为那里的形势发展有可能扰动股市，并打乱美联储的升息安排，”IG Securities的市场分析师Junichi Ishikawa说。

“中国相关风险有可能给日圆再添一层支撑，日圆今年有望上涨，因日本的经常帐盈余在以快于预期的速度增加，”Ishikawa说。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0772 1.0829 -0.53 -0.81 1.0860

美元/日圆 119.11 119.42 -0.26 -0.99 120.30

欧元/日圆 128.30 129.34 -0.80 -1.66 130.47

美元/瑞郎 1.0072 1.0016 +0.56 +0.54 1.0018

英镑/美元 1.4685 1.4715 -0.20 -0.36 1.4738

美元/加元 1.3934 1.3951 -0.12 +0.69 1.3839

美元/离岸人民币 6.6468 6.6283 +0.28 +1.20 6.5680

澳元/美元 0.7179 0.7188 -0.13 -1.32 0.7275

新西兰元/美元 0.6700 0.6749 -0.73 -1.83 0.6825

欧元/瑞郎 1.0852 1.0851 +0.01 -0.31 1.0886

欧元/英镑 0.7332 0.7363 -0.42 -0.48 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.2117 9.2008 +0.12 +0.45 9.1705

美元/挪威克朗 8.9105 8.8735 +0.42 +0.80 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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