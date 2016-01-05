更新版 1-中国人事：原中粮集团董事长宁高宁任中化集团董事长--中化集团

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路透北京1月5日 - 中国中化集团公司周二宣布，原中粮集团有限公司董事长宁高宁任该公司董事长、党组书记；免去刘德树中化集团董事长、党组书记职务，到龄退出领导班子。

中化集团官方网站表示，该公司周二召开中层以上管理人员大会。中共中央组织部副部长王京清宣布该决定：任命宁高宁任中化集团董事长、党组书记，免去其中粮集团有限公司董事长、党组书记职务。

同一日，中国国务院国有资产监督管理委员会公布，任命赵双连为中粮集团有限公司董事长、党组书记；此前担任该集团董事长的宁高宁另有任用。

国资委官方微博称，当日下午，中粮集团召开中层以上管理人员大会。中组部副部长王京清宣布了该决定，即赵双连担任中粮集团董事长、党组书记，并免去其中国储备粮管理总公司董事长、党组书记职务。

中粮集团官方网站亦将其党组书记、董事长更换成为赵双连。该公司网站信息显示，赵双连历任内蒙古自治区副主席、中储粮管理总公司董事长等职务，并于2016年加入中粮集团。

公开资料显示，中粮集团前董事长宁高宁，曾任职华润(集团)有限公司及中国华润总公司董事长兼总经理、华润北京置地有限公司主席。

中国中化集团公司成立于1950年，现为国资委的国有重要骨干企业，集团主业分布在能源、农业、化工、地产、金融五大领域，是中国四大国家石油公司之一；中化集团现在境内外拥有300多家经营机构。