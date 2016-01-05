更新版 1-CNH动态：离岸即期再创四年半新低跌破6.65，两地价差扩至历史新高

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路透香港1月5日 - 离岸人民币即期 新年开盘连续两日大跌，周二一度跌破6.6500整数关口，创四年半新低，与在岸两地价差亦挺扩至逾1,300点子，创离岸2010年有行情记录以来的历史新高。

交易人士认为，人民币中间价周二再跌逾130点子，表明中国央行近期对人民币的贬值幅度的容忍度在提高，加之年初企业外汇对冲活动增加，人民币中短期仍将继续走弱。

“两地价差早盘拉阔至1,300以上了，但随着央行一系列管制措施出台，现在即期、远期跨境套利都非常难做了，人民币近期还是会弱势向下。”香港一位中资机构交易员称。

中金公司最新报告认为，从央行的角度来看，2016年会容忍人民币对美元出现一定幅度的贬值，来放松汇率条件。但最终实际的贬值幅度也需要依美元的强弱而定。

报告并指出，2016年央行可能仍盯住加权汇率指数，使得加权汇率指数尽量稳定。假设2016年美元指数升至105，升值幅度6.4%，料人民币兑美元贬值幅度在4%-5%，可以使得CFETS人民币汇率指数基本不升值。这个幅度与市场预期的大体相吻合。

本地时间17:26，离岸人民币即期报6.6499，跌0.32%；尾盘17：22时，盘中低点曾创6.6550，为2011年9月23日以来的新低。在岸即期 周二收盘在6.5199，与中间价一道续创逾四年半新低。延长交易时段则已跌至6.5230。

从周一起，在岸CNY市场“夜市”开张，交易时间从16:30一路延长至23:30，昨日夜盘时段，因流动性下降和大行维稳力量离场，人民币继续快速下行，至23:30人民币对美元最终报在6.5338。周二夜盘时段，购汇需求旺盛仍推低在岸即期向下。

资深外汇人士韩会师认为，在CNY夜盘市场启动初期，在人民币贬值压力仍然较大的环境下，夜盘市场有可能成为贬值压力宣泄的一个出口，如何妥善处理值得监管当局给予一定重视。

无本金远期外汇(NDF)亦加速下跌，一年期 报6.8755/8850，盘中低点6.8785刷新自2009年3月31日以来的六年半新低。

离岸人民币一年的隐含波动率 连续上行报7.225/7.725%，亦可表明人民币的贬值预期。