国际油市：沙特阿美提高2月售予亚洲客户的阿拉伯轻质原油价格

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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路透迪拜1月5日 - 沙特阿美周二表示，其将售予亚洲客户的2月阿拉伯轻质原油的价格较1月每桶上调0.60美元，至较阿曼/迪拜均价每桶贴水0.80美元。
该公司对美国的阿拉伯轻质原油官方售价(OSP)较前月持平，为较阿格斯含硫油价格指数(ASCI)每桶升水0.15美元。
沙特阿美称，其售予西北欧的原油价格为较伦敦布兰特原油加权平均价(BWAVE)每桶贴水4.85美元，较前月下滑0.60美元。(完)
(编译 于春红; 审校 李婷仪)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。