国际油市：沙特阿美提高2月售予亚洲客户的阿拉伯轻质原油价格

路透迪拜1月5日 - 沙特阿美周二表示，其将售予亚洲客户的2月阿拉伯轻质原油的价格较1月每桶上调0.60美元，至较阿曼/迪拜均价每桶贴水0.80美元。

该公司对美国的阿拉伯轻质原油官方售价(OSP)较前月持平，为较阿格斯含硫油价格指数(ASCI)每桶升水0.15美元。

沙特阿美称，其售予西北欧的原油价格为较伦敦布兰特原油加权平均价(BWAVE)每桶贴水4.85美元，较前月下滑0.60美元。(完)