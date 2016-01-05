《汇市简讯》欧元区通胀率低于预期，欧元/日圆延续跌势

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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* 欧元/美元及美元/日圆走弱，拖累欧元/日圆走势
* 欧元区数据：12月通胀率0.2%低于市场预估，加重宽松政策压力
* 欧元/美元及欧元/日圆的30日/60日连动系数强劲(+0.82/+0.78)
* 欧元/日圆与欧元/美元的30日/60日连动系数皆接近零
* 技术面上，欧元/日圆收于129.61费波纳奇回档位下方，令走势承压
* 127.61的关键水位成为焦点(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。