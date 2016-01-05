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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 18:24 BJT

《汇市简讯》欧元区通胀率低于预期，欧元/日圆延续跌势

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* 欧元/美元及美元/日圆走弱，拖累欧元/日圆走势

* 欧元区数据：12月通胀率0.2%低于市场预估，加重宽松政策压力

* 欧元/美元及欧元/日圆的30日/60日连动系数强劲(+0.82/+0.78)

* 欧元/日圆与欧元/美元的30日/60日连动系数皆接近零

* 技术面上，欧元/日圆收于129.61费波纳奇回档位下方，令走势承压

* 127.61的关键水位成为焦点(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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