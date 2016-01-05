中国反垄断：工商总局对微软及其大中华区有关负责人进行反垄断询问调查

路透北京1月5日 - 新华社援引中国国家工商总局称，其专案组周二对微软公司 、微软大中华区有关负责人进行反垄断询问调查，要求其就工商总局对微软涉嫌垄断案进行调查以来获取的电子数据中有关重大问题进行说明，并要求其在询问调查后及时提交完整说明材料。

工商总局并未透露其他详细信息。

此前，根据企业举报反映的微软公司存在对其Windows操作系统和Office办公软件相关信息没有完全公开造成的兼容性问题、搭售、文件验证等问题，涉嫌违反中国反垄断法的情况，工商总局对其进行了核查。核查中，工商总局先后约谈了微软公司和有关企业，微软公司就相关问题提交了报告。

工商总局认为，经过前期核查不能消除微软公司具有反竞争性的嫌疑。根据法律规定，工商总局对微软公司涉嫌垄断行为立案调查。

2014年7月28日，工商总局专案组对微软在中国内地的四个经营场所，即微软（中国）有限公司以及上海、广州、成都的分公司同时进行突击检查；8月6日，工商总局组织北京、辽宁、福建、湖北等四省市工商执法人员对微软中国尚未完成检查的部门和人员、以及承担微软财务外包的埃森哲信息技术（大连）有限公司同时进行突击检查。

同年9月1日，工商总局专案组对微软公司副总裁陈实一行进行反垄断调查询问，要求微软公司就其综合情况以及企业反映的相关问题，在20日内做出书面说明。