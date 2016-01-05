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市场报道 | 2016年 1月 5日 星期二 19:21 BJT

欧洲汇市：英镑触及九个月低点后陷于挣扎，建筑业数据强劲无济于事

这令英镑略获支撑，但整体基调仍偏空；许多银行建议今年卖出英镑。

“摇摇欲坠是我目前对英镑所能想到的形容词，”伦敦一名交易商表示，“目前并无迹象显示有人准备趁英镑下跌大举买进。”

英镑 最新报1.4677美元，周一低点在1.4665美元。

英镑涨势持续至去年年中，英镑贸易加权指数在8月触及七年半高点，受英国央行可能在美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息后很快跟进升息的预期提振。(完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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