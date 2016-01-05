欧洲汇市：英镑触及九个月低点后陷于挣扎，建筑业数据强劲无济于事

标题新闻：意大利金融市场监管机构Consob主席称如流动性足够，西雅那银行国有化后最好保持上市
Consob为意大利全国公司及证券交易委员会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
这令英镑略获支撑，但整体基调仍偏空；许多银行建议今年卖出英镑。
“摇摇欲坠是我目前对英镑所能想到的形容词，”伦敦一名交易商表示，“目前并无迹象显示有人准备趁英镑下跌大举买进。”
英镑 最新报1.4677美元，周一低点在1.4665美元。
英镑涨势持续至去年年中，英镑贸易加权指数在8月触及七年半高点，受英国央行可能在美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息后很快跟进升息的预期提振。(完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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美国劳工部周四表示，一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.4万人)。美国一周初请失业金人数四周均值为 24.7万人。 美国商务部公布，美国12月房屋开工年率为122.6万户(预估为120.0万户)，美国12月建筑许可年率为121.0万户( 预估为122.5万户)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)