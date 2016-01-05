马来西亚期市：棕榈油期货反弹回升，因产出料将下降

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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“产量减少的情况料将相当严重，许多炼厂已然屯积毛棕榈油。此即价格有回升迹象的原因所在，”吉隆坡一交易商指出。
马来西亚棕榈油总署(MPOB)所发布的12月棕榈油数据料将显示产量下降，因棕榈油进入季节性低产期。这份数据将于1月11日发布。
2016年第一季棕榈油收成率料因厄尔尼诺(圣婴)现象而下降，亦支撑市场行情。
马来西亚12月棕榈油出口料将迟滞。船货验证机构数据显示，棕榈油出口较上月减少约5-6%。
今日成交量为31,044口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。