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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 19:36 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货反弹回升，因产出料将下降

“产量减少的情况料将相当严重，许多炼厂已然屯积毛棕榈油。此即价格有回升迹象的原因所在，”吉隆坡一交易商指出。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)所发布的12月棕榈油数据料将显示产量下降，因棕榈油进入季节性低产期。这份数据将于1月11日发布。

2016年第一季棕榈油收成率料因厄尔尼诺(圣婴)现象而下降，亦支撑市场行情。

马来西亚12月棕榈油出口料将迟滞。船货验证机构数据显示，棕榈油出口较上月减少约5-6%。

今日成交量为31,044口。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)

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