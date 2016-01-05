重温稿-中国能源：“十三五”时期要实现成品油价格完全市场化--发改委主任

路透北京1月5日 - 中国国家发展改革委主任徐绍史近日表示，减少政府对价格形成的干预，“十三五”（2015-2020年）时期，实现成品油价格完全市场化，逐步放开天然气气源和销售价格。

中国官方媒体《学习时报》周一刊登对徐绍史的采访称，政府价格管理要把不该管的坚决放给市场，集中力量把该管的管住管好。

他表示，十三五要加快输配电价改革步伐，推动逐步放开上网电价和公益性以外的销售电价；要在保证公立医院良性运行、医保基金可承受、群众负担不增加的前提下，调放结合，积极稳妥推进医疗服务价格改革。

他强调，到2017年，竞争性领域和环节价格基本放开，到2020年，市场决定价格机制基本完善，科学、规范、透明的价格监管制度和反垄断执法体系基本成熟定型，价格调控机制基本健全。