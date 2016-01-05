重温稿-中国能源：“十三五”时期要实现成品油价格完全市场化--发改委主任

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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路透北京1月5日 - 中国国家发展改革委主任徐绍史近日表示，减少政府对价格形成的干预，“十三五”（2015-2020年）时期，实现成品油价格完全市场化，逐步放开天然气气源和销售价格。
中国官方媒体《学习时报》周一刊登对徐绍史的采访称，政府价格管理要把不该管的坚决放给市场，集中力量把该管的管住管好。
他表示，十三五要加快输配电价改革步伐，推动逐步放开上网电价和公益性以外的销售电价；要在保证公立医院良性运行、医保基金可承受、群众负担不增加的前提下，调放结合，积极稳妥推进医疗服务价格改革。
他强调，到2017年，竞争性领域和环节价格基本放开，到2020年，市场决定价格机制基本完善，科学、规范、透明的价格监管制度和反垄断执法体系基本成熟定型，价格调控机制基本健全。
中国国家发改委去年12月称，根据现行成品油价格形成机制的有关规定，暂缓调整国内成品油价格，并将统筹考虑各方面因素，抓紧完善新形势下成品油价格形成机制，向社会征求意见。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。