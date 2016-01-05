版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 20:30 BJT

东南亚股市：泰国股市跌至两年低位，因电信股卖压涌现

泰国SET指数 连续第二天下跌，今日下滑0.8%至1,253.34点，为2014年1月以来最低收盘水准。外资在股市卖超36亿泰铢(9,960万美元)。

“许多大型类股均因获利预估下调而涌现卖压。电信类股受创尤深，”Thanachart证券公司资深投资分析师Pichai Lertsupongkij表示。

证券交易所数据显示，外资卖超马来西亚股市 7,600万马币(1,751万美元)，且卖超菲律宾股市1.26亿披索(268万美元)。

外资则连续第二天买超印尼股市 ，今日买超730亿卢比(527万美元)。

涨跌 当日 今年以来 2015年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 325.79 0.26 +0.08 -2.11 332.82

新加坡 2834.23 -1.74 -0.06 -1.68 2882.73

马来西亚 1665.70 12.33 +0.75 -1.58 1692.51

泰国 1253.34 -10.07 -0.80 -2.69 1288.02

印尼 4557.82 31.90 +0.70 -0.77 4593.01

菲律宾 6835.13 1.71 +0.03 -1.68 6952.08

越南 569.94 -4.47 -0.78 -1.57 579.03

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 加拿大股市报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐