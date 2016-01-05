东南亚股市：泰国股市跌至两年低位，因电信股卖压涌现

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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泰国SET指数 连续第二天下跌，今日下滑0.8%至1,253.34点，为2014年1月以来最低收盘水准。外资在股市卖超36亿泰铢(9,960万美元)。
“许多大型类股均因获利预估下调而涌现卖压。电信类股受创尤深，”Thanachart证券公司资深投资分析师Pichai Lertsupongkij表示。
证券交易所数据显示，外资卖超马来西亚股市 7,600万马币(1,751万美元)，且卖超菲律宾股市1.26亿披索(268万美元)。
外资则连续第二天买超印尼股市 ，今日买超730亿卢比(527万美元)。
涨跌 当日 今年以来 2015年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 325.79 0.26 +0.08 -2.11 332.82
新加坡 2834.23 -1.74 -0.06 -1.68 2882.73
马来西亚 1665.70 12.33 +0.75 -1.58 1692.51
泰国 1253.34 -10.07 -0.80 -2.69 1288.02
印尼 4557.82 31.90 +0.70 -0.77 4593.01
菲律宾 6835.13 1.71 +0.03 -1.68 6952.08
越南 569.94 -4.47 -0.78 -1.57 579.03
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。