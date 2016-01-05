国际油市：亚洲燃料油现货价差回落；380cst燃料油仍呈升水

路透新加坡1月5日 - 亚洲燃料油市场周二回落，虽然1月上半月供应压力持续，但180cst与380cst燃料油的现货与掉换合约价差皆小幅下滑。

380cst燃料油现货价差仍升水0.61美元，交易商表示，主因现货供应吃紧；该价差上日转呈升水，为逾六个月以来首见。

380cst燃料油需求在评估期之初表现特别强劲，近月买盘仍呈现升水，显示1月上半月需求较强。不过在1月28日至2月4日评估期尾声，随着套利的流入与供给压力纾缓，买盘逆转回到贴水。

380cst燃料油买盘连续第三个交易日大举压过卖盘，进一步凸显市况紧俏。

在新加坡现货交易方面，有一笔成交回报。

嘉吉出售4万吨380cst高硫燃料油给Coastal，船期为1月24-28日，价格较新加坡报价升水1美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)