国际油市：亚洲燃料油现货价差回落；380cst燃料油仍呈升水

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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路透新加坡1月5日 - 亚洲燃料油市场周二回落，虽然1月上半月供应压力持续，但180cst与380cst燃料油的现货与掉换合约价差皆小幅下滑。
380cst燃料油现货价差仍升水0.61美元，交易商表示，主因现货供应吃紧；该价差上日转呈升水，为逾六个月以来首见。
380cst燃料油需求在评估期之初表现特别强劲，近月买盘仍呈现升水，显示1月上半月需求较强。不过在1月28日至2月4日评估期尾声，随着套利的流入与供给压力纾缓，买盘逆转回到贴水。
380cst燃料油买盘连续第三个交易日大举压过卖盘，进一步凸显市况紧俏。
在新加坡现货交易方面，有一笔成交回报。
嘉吉出售4万吨380cst高硫燃料油给Coastal，船期为1月24-28日，价格较新加坡报价升水1美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。