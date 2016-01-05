国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至17个月新高，受西方供应减少支撑

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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路透新加坡1月5日 - 2月下半的亚洲近月石脑油裂解价差周二升至每吨148.28美元的17个月高位，受西方运往东方船货大幅减少的疑虑支撑。
交易商表示，美国与非洲对欧洲汽油船货的强劲需求，加上欧洲自身石化业对石脑油的需求，可能令西方石脑油出口受限。
“目前西方运往亚洲的石脑油看来受到限制，”新加坡一名交易商表示。
被预订于1月运抵东方的西方石脑油，创下220万吨的单月最高纪录。
在招标消息方面，印度Essar提供多达3万吨辛烷值83汽油，船期为2月1-5日，1月6日结束招标。
台湾的台塑石化提供25万桶辛烷值93汽油，2月上半月自麦寮出货，1月6日结束招标。
科威特则在寻求2.5万吨辛烷值95汽油，出货日在1月30日至2月1日，这笔招标在1月7日结束。
在新加坡石脑油现货交易方面，BP以每吨423美元向伊藤忠商事购买3月上半月船货，并以每吨424美元向壳牌购买船期相同的船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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