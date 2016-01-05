国际油市：亚洲柴油裂解价差从逾五个月低点反弹，受现货市场需求支撑

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
路透新加坡1月5日 - 2月亚洲指标含硫500ppm柴油裂解价差周二从逾五个月低点反弹，回升至每桶10.40美元，受新加坡现货市场需求畅旺支撑。
总计有五笔共75万桶500ppm柴油成交，成交量为一周以来最高水平。
交易商表示，尽管近期现货需求较11月改善，但库存水平仍高。
新加坡现货交易方面，共有五笔柴油、一笔航空煤油成交。
永顺油品(Winson Oil)向壳牌出售15万桶500ppm柴油，船期为1月20-24日，每桶价格贴水30美分。
永顺油品向壳牌出售另一笔15万桶500ppm柴油，船期为1月29日至2月2日，每桶价格贴水20美分。
永顺油品向道达尔出售一笔15万桶500ppm柴油，船期为1月22-26日，每桶价格贴水10美分。
壳牌向维多公司购买15万桶500ppm柴油，船期为1月20-24日，每桶价格贴水10美分。
中国石油天然气股份有限公司向道达尔出售出售一笔15万桶500ppm柴油，船期为1月27-31日，每桶价格贴水10美分。
维多向BP购买10万桶燃煤，船期为1月24-28日，每桶价格贴水70美分。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。