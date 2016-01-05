国际油市：亚洲柴油裂解价差从逾五个月低点反弹，受现货市场需求支撑

路透新加坡1月5日 - 2月亚洲指标含硫500ppm柴油裂解价差周二从逾五个月低点反弹，回升至每桶10.40美元，受新加坡现货市场需求畅旺支撑。

总计有五笔共75万桶500ppm柴油成交，成交量为一周以来最高水平。

交易商表示，尽管近期现货需求较11月改善，但库存水平仍高。

新加坡现货交易方面，共有五笔柴油、一笔航空煤油成交。

永顺油品(Winson Oil)向壳牌出售15万桶500ppm柴油，船期为1月20-24日，每桶价格贴水30美分。

永顺油品向壳牌出售另一笔15万桶500ppm柴油，船期为1月29日至2月2日，每桶价格贴水20美分。

永顺油品向道达尔出售一笔15万桶500ppm柴油，船期为1月22-26日，每桶价格贴水10美分。

壳牌向维多公司购买15万桶500ppm柴油，船期为1月20-24日，每桶价格贴水10美分。

中国石油天然气股份有限公司向道达尔出售出售一笔15万桶500ppm柴油，船期为1月27-31日，每桶价格贴水10美分。

维多向BP购买10万桶燃煤，船期为1月24-28日，每桶价格贴水70美分。(完)

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