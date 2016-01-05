南非汇市：兰特兑美元跌至近三周半低位，因美元上涨

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透约翰内斯堡1月5日 - 南非兰特兑美元周二跌至近三周半低位，因中国市场震荡，以及沙特和伊朗及其盟国间的政治角力，激发美元重拾涨势。
美元兑一篮子主要货币 触及一个月高位，涨0.5%，至99.385。
兰特今日呈横盘走势，开盘时小幅上涨，新年假期结束后市场成交开始活跃起来。
在1544 GMT，兰特兑美元 报15.6185兰特，较周一纽约收盘价仅低0.39%。
“兰特短期仍容易下跌，因为季节性趋势，以及我们预计本周美国就业报告可能好于预期，令美国加息预期增强，”巴克莱非洲汇市策略师Mike Keenan说。
多数分析师和策略师预计，若美联储在12月升息后暗示将会再次加息，美元将恢复上行趋势。(完)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
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