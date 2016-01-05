南非汇市：兰特兑美元跌至近三周半低位，因美元上涨

路透约翰内斯堡1月5日 - 南非兰特兑美元周二跌至近三周半低位，因中国市场震荡，以及沙特和伊朗及其盟国间的政治角力，激发美元重拾涨势。

美元兑一篮子主要货币 触及一个月高位，涨0.5%，至99.385。

兰特今日呈横盘走势，开盘时小幅上涨，新年假期结束后市场成交开始活跃起来。

在1544 GMT，兰特兑美元 报15.6185兰特，较周一纽约收盘价仅低0.39%。

“兰特短期仍容易下跌，因为季节性趋势，以及我们预计本周美国就业报告可能好于预期，令美国加息预期增强，”巴克莱非洲汇市策略师Mike Keenan说。