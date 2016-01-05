欧洲汇市：英镑兑美元降至九个月低位，兑欧元上涨

路透伦敦1月5日 - 英镑兑美元周二下滑至4月来最低水准，英国建筑业数据强劲，但未能提振对英国未来一年升息的预期；今年英镑料受英国退欧的争议所主导。

英镑兑一篮子货币小升，兑走强的美元下跌0.5%，但兑欧元上涨0.5%。

英国12月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)升至57.8，高于路透调查分析师预估中值56.0。11月时为55.3。

这数据略为提振英镑，且一些人士表示，英镑现在可能得到更多支撑，此前12月有关英镑退欧看跌英镑的衍生品押注大幅增加。

“对冲基金和长线投资者对英镑12月大跌(的押注)获利了结，”花旗策略师在Richard Cochinos在最新的资金流报告中说。

“我们很小心不会认为英镑下跌趋势结束，但我们的资金流反映出英镑走弱的观点是市场共识，英镑短期下跌可能更为困难。”

仍有一些银行建议今年卖出英镑，鉴于英国退欧公投带来风险。

“摇摇欲坠是我目前对英镑所能想到的形容词，”伦敦一名交易商表示，“目前并无迹象显示有人准备趁英镑下跌大举买进。”