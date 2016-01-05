欧洲汇市：英镑兑美元降至九个月低位，兑欧元上涨

标题新闻：欧洲央行总裁德拉吉称欧元区通胀攀升主要受能源价格波动推动，无可持续的迹象
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路透伦敦1月5日 - 英镑兑美元周二下滑至4月来最低水准，英国建筑业数据强劲，但未能提振对英国未来一年升息的预期；今年英镑料受英国退欧的争议所主导。
英镑兑一篮子货币小升，兑走强的美元下跌0.5%，但兑欧元上涨0.5%。
英国12月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)升至57.8，高于路透调查分析师预估中值56.0。11月时为55.3。
这数据略为提振英镑，且一些人士表示，英镑现在可能得到更多支撑，此前12月有关英镑退欧看跌英镑的衍生品押注大幅增加。
“对冲基金和长线投资者对英镑12月大跌(的押注)获利了结，”花旗策略师在Richard Cochinos在最新的资金流报告中说。
“我们很小心不会认为英镑下跌趋势结束，但我们的资金流反映出英镑走弱的观点是市场共识，英镑短期下跌可能更为困难。”
仍有一些银行建议今年卖出英镑，鉴于英国退欧公投带来风险。
“摇摇欲坠是我目前对英镑所能想到的形容词，”伦敦一名交易商表示，“目前并无迹象显示有人准备趁英镑下跌大举买进。”
英镑兑美元 最新报1.4656美元，日低在1.4638美元。英镑兑欧元 报0.7319英镑，带动英国央行的英镑贸易加权指数 升至90.6，周一为90.4。(完)
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美国劳工部周四表示，一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.4万人)。美国一周初请失业金人数四周均值为 24.7万人。 美国商务部公布，美国12月房屋开工年率为122.6万户(预估为120.0万户)，美国12月建筑许可年率为121.0万户( 预估为122.5万户)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透1月19日 - 美国劳工部周四公布： * 一周续请失业金人数为204.6万人(预估为207.3万人) * 一周初请失业金人数四周均值为24.7万人 * 一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.4万人) 周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率 01/14/17 234,000 246,750 -- -- 01/07/17 249,000-R 257,000-R 2,046,000 1.5 12/31/16 237,000 258,250 2,093,000-R 1.5 12/24/16 267,000 263,500 2,116,000 1.5 12/17/16 275,000 263,750 2,105,000