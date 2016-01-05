欧洲股市：收高，因矿业股和电信股走坚

* FTSEurofirst 300指数收涨0.7%

* 矿业股和电信股升幅居前

* Next公布公司消息后，股价下滑

路透米兰/伦敦1月5日 - 欧洲股市周二收涨，矿业股和电信股上涨提供支撑，尽管对中国的忧虑犹在，此前中国制造业数据疲弱，拖累中国股市周一大跌且引发全球股市下挫。

交易商称，市场传言，弱于预期的通胀数据将驱使欧洲央行祭出更多经济刺激举措，将是一个支撑因素。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.7%，周一大跌2.5%，当日中国沪综指下挫7%。不过，一些投资者仍保持谨慎。

“短期不确定性犹在，股市未来数周可能跌至新低，可能创造一些值得留意的买入机会，”意大利资产管理Ambrosetti Asset Management的执行长Alessandro Allegri说。

“鉴于企业数据和欧美宏观经济状况没有改变，不确定性的主因是中国。”

中国股市沪综指周二续收跌。分析师指出，大盘出现大幅震荡，早盘受证监会盘前新表态提振一度低开高走逆转翻红，但午后2点以后又出现急速跳水跌逾3%，显示市场信心极为不稳。尾盘有资金集中拉抬金融股，助大盘缩减跌幅，而中小盘股走势依旧较为疲弱。沪综指收报3,287.71点，跌8.55点或0.26%。

STOXX Europe 600基本资源指数 上涨1.8%，是涨幅最大的板块，因主要工业金属价格在周一下跌后走强。英美资源 、必和必拓 、嘉能可 升幅介乎1.3-3.5%。

BNP Paribas Fortis Global Markets研究部门主管Philippe Gijsels表示，电信企业进一步并购活动可能对股市提供一些支撑。

此外，电信企业Orange 证实和同业Bouygues Telecom 进行并购重新展开磋商。Bouygues上涨0.4%，Altice 劲涨9.3%，Numericable 暴涨12.3%，Orange上扬0.7%。