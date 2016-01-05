芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因回补空头

标题新闻：欧洲央行总裁德拉吉称欧元区通胀攀升主要受能源价格波动推动，无可持续的迹象
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路透芝加哥1月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收涨，交易商表示，因在上日跌至六周低位后有回补空头，带动大豆价格温和反弹。
CBOT大豆价格涨幅受限，因全球最大大豆出口国巴西主要种植区迎来降水，提振该国大豆丰收前景。
对中国经济放缓的忧虑持续，为CBOT大豆市场带来利空基调。全球最大的大豆买家中国经济减速，将可能导致其大豆买需减少。
豆粕期货走强，从合约低位反弹，因传闻加工厂未来数周将开始减慢大豆压榨速度。
大豆和豆粕收位均远低于日内高位。
豆油连续第三日下跌，因原油市场走软带来压力。
CBOT-3月大豆合约 收高1-1/4美分，报每蒲式耳8.57-1/4美元。
3月豆粕合约 收高1.9美元，报每短吨266.3美元。3月豆油合约 下跌0.31美分，报29.81美分。
今日CBOT大豆预估成交量为180,676口，豆粕为70,589口，豆油为74,053口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国劳工部周四表示，一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.4万人)。美国一周初请失业金人数四周均值为 24.7万人。 美国商务部公布，美国12月房屋开工年率为122.6万户(预估为120.0万户)，美国12月建筑许可年率为121.0万户( 预估为122.5万户)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透1月19日 - 美国劳工部周四公布： * 一周续请失业金人数为204.6万人(预估为207.3万人) * 一周初请失业金人数四周均值为24.7万人 * 一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.4万人) 周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率 01/14/17 234,000 246,750 -- -- 01/07/17 249,000-R 257,000-R 2,046,000 1.5 12/31/16 237,000 258,250 2,093,000-R 1.5 12/24/16 267,000 263,500 2,116,000 1.5 12/17/16 275,000 263,750 2,105,000