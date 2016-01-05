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市场报道 | 2016年 1月 6日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因回补空头

路透芝加哥1月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收涨，交易商表示，因在上日跌至六周低位后有回补空头，带动大豆价格温和反弹。

CBOT大豆价格涨幅受限，因全球最大大豆出口国巴西主要种植区迎来降水，提振该国大豆丰收前景。

对中国经济放缓的忧虑持续，为CBOT大豆市场带来利空基调。全球最大的大豆买家中国经济减速，将可能导致其大豆买需减少。

豆粕期货走强，从合约低位反弹，因传闻加工厂未来数周将开始减慢大豆压榨速度。

大豆和豆粕收位均远低于日内高位。

豆油连续第三日下跌，因原油市场走软带来压力。

CBOT-3月大豆合约 收高1-1/4美分，报每蒲式耳8.57-1/4美元。

3月豆粕合约 收高1.9美元，报每短吨266.3美元。3月豆油合约 下跌0.31美分，报29.81美分。

今日CBOT大豆预估成交量为180,676口，豆粕为70,589口，豆油为74,053口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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