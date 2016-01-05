芝加哥期市：CBOT小麦收升，在上日触及合约低位后出现技术性反弹

路透芝加哥1月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周二上涨，交易商表示，市场在昨日跌至合约低位后出现技术性反弹。

小麦市场上涨，此前商品期货交易委员会(CFTC)在周一稍晚公布交易商持仓报告显示，在截至12月29日该周，非商业投资者增加其CBOT小麦净空头寸至纪录高位的118,470口。

美元上涨 限制了小麦价格涨幅，使美国小麦对持有美元以外货币的投资者来说吸引力下降。

CBOT数据显示，CBOT小麦未平仓合约周一急升近25,000口。

美国农业部在月度作物报告中表示，伊利诺伊州冬麦生长状况在12月下降，此前该州部份地区的强降雨引发洪涝，但俄克拉荷马州和堪萨斯州作物生长状况改善。

乌克兰的UkrAgroConsult上调其对该国2015/16年小麦出口预估至1,400万吨，之前预估为1,300万吨。

CBOT-3月小麦期货 结算价报4.61-1/4美元，上涨3美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为70,742口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)