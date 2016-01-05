韩国数据：12月外汇储备降至3,679.6亿美元，为四个月最低水平

路透首尔1月6日 - 韩国央行周三公布，韩国12月底外汇储备连续第二个月减少，至3,679.6亿美元，此为四个月最低水平。

韩国央行称，12月底外汇储备减少5亿美元，11月外汇储备下降11.4亿美元。12月底外汇储备跌至2015年8月来最低水准，当时为3,679.4亿美元。