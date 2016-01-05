韩国数据：12月外汇储备降至3,679.6亿美元，为四个月最低水平

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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路透首尔1月6日 - 韩国央行周三公布，韩国12月底外汇储备连续第二个月减少，至3,679.6亿美元，此为四个月最低水平。
韩国央行称，12月底外汇储备减少5亿美元，11月外汇储备下降11.4亿美元。12月底外汇储备跌至2015年8月来最低水准，当时为3,679.4亿美元。
数据显示，12月底外汇储备减少是主要因为存款下降，降幅为91.2亿美元。
韩国央行没有提供外汇储备变动的其他资料。
下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)：
12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月
367.96 368.46 369.60 368.11 367.94 370.82 374.75 371.51(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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