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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 05:35 BJT

韩国数据：12月外汇储备降至3,679.6亿美元，为四个月最低水平

路透首尔1月6日 - 韩国央行周三公布，韩国12月底外汇储备连续第二个月减少，至3,679.6亿美元，此为四个月最低水平。

韩国央行称，12月底外汇储备减少5亿美元，11月外汇储备下降11.4亿美元。12月底外汇储备跌至2015年8月来最低水准，当时为3,679.4亿美元。

数据显示，12月底外汇储备减少是主要因为存款下降，降幅为91.2亿美元。

韩国央行没有提供外汇储备变动的其他资料。

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)：

12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

367.96 368.46 369.60 368.11 367.94 370.82 374.75 371.51(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)

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