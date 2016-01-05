国际油市：最新一周美国原油库存减少560万桶-API

标题新闻：欧洲央行总裁德拉吉称欧元区通胀攀升主要受能源价格波动推动，无可持续的迹象
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路透1月5日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存减少，汽油和馏分油库存增加。
API公布，上周美国原油库存减少560万桶，至4.84亿桶，路透调查的分析师预计为增加43.9万桶。库欣原油库存增加140万桶。
汽油库存增加710万桶，路透调查的分析师预计增加230万桶。
包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加560万桶，分析师预期为增加200万桶。(完)
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美国劳工部周四表示，一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.4万人)。美国一周初请失业金人数四周均值为 24.7万人。 美国商务部公布，美国12月房屋开工年率为122.6万户(预估为120.0万户)，美国12月建筑许可年率为121.0万户( 预估为122.5万户)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
波罗的海海岬型船运价指数 下滑8点，或0.48%，至1,665点。海岬型船舶日均获利下降178美元，报12,334美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。