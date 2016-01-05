版本:
中国
货币新闻 | 2016年 1月 6日 星期三 05:44 BJT

国际油市：最新一周美国原油库存减少560万桶-API

路透1月5日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存减少，汽油和馏分油库存增加。

API公布，上周美国原油库存减少560万桶，至4.84亿桶，路透调查的分析师预计为增加43.9万桶。库欣原油库存增加140万桶。

汽油库存增加710万桶，路透调查的分析师预计增加230万桶。

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加560万桶，分析师预期为增加200万桶。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐