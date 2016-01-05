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市场报道 | 2016年 1月 6日 星期三 05:52 BJT

纽约期市：ICE期棉上涨，因纺织厂在交投区低端买入为市场提供支撑

路透纽约1月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉价格周二上涨，上日跌至逾一个月低位后引发纺织厂买入，但美元走坚抑制期棉价格升幅。

“在交投区间的低端有一些交易进行，”Walcot Trading Company总裁Bobby Walton称。

ICE-3月期棉 收涨0.07美分，或0.11%，报每磅62.68美分，交投区间为62.51-62.86美分。

期货市场总成交量减少13,672口，至16,131口。数据显示，上日未平仓合约减少801口，至184,593口。

美元指数 上涨0.5%，跟踪19种商品的汤森路透核心商品价格指数 下跌0.81%。

在周一收市后，美国政府公布的数据显示，截至12月29日该周，投机者将其净多头头寸从49,493口降至48,414口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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