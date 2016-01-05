日韩经济指标预测--1月6日-1月13日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月4日当周 1月6日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,472 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,262 1月7日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 12,330 1月8日(五) 0130 日本加班工资 11月 -- +1.2% 0500 日本同时指标(较前月) 11月 -- +2.0 领先指标 -- +1.3 1月11日当周 1月11日(一) 2350 日本银行放款 12月 -- +2.3% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 11月 -- 14,584 1月12日(二) 0500 日本消费者信心指数 12月 -- 42.6 0500 日本服务业景气判断指数 12月 -- 46.1 2100 韩国出口物价(较上年同期) 12月 -- -8.6% 进口物价 -- -15.6% 1月13日(三) 0300 韩国L货供额 11月 -- +9.0% 2350 日本企业物价(较前月) 12月 -- -0.1% (较上年同期) -- -3.6% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -- +10.7% (较上年同期) -- +10.3%(完)