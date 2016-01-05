澳新经济指标预测--1月6日-1月13日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月4日当周 1月6日(三) 暂无重要经济数据公布。 1月7日(四) 0030 澳洲建筑许可 11月 -3.0% +3.9% 民间部门建筑许可 -- -2.1% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 11月 逆差31.00 逆差33.05 进口 -- 持平 出口 -- -3.0% 2230 澳洲AIG建筑业指数 12月 -- 50.7 1月8日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 11月 +0.4% +0.5% 1月11日当周 1月10日(日) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +5.1% 1月11日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月12日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月13日(三) 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 12月 -- +0.3% (较上年同期) -- +3.7% (完)