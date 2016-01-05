版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 06:25 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月5日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 78.63 +1.94 +2.53 4274756

京东 30.00 +0.47 +1.59 9329041

新浪 48.28 +0.37 +0.77 429985

搜狐 54.40 +0.84 +1.57 328848

网易 173.86 +1.74 +1.01 731520

百度 187.37 +3.34 +1.81 3350904

台湾

台湾积体电路 21.95 -0.14 -0.63 1433060

联电 1.78 -0.01 -0.56 72108

日月光 5.49 -0.04 -0.72 173446

硅品精密 7.71 +0.01 +0.13 963790

和信超媒体 3.23 +0.12 +3.86 36940

友达 2.73 -0.06 -2.15 113257

中华电信 29.66 +0.06 +0.20 24401

台湾国际航电 36.94 +0.14 +0.38 1305540

香港

中国移动 54.11 -0.97 -1.76 263676

中国联通 11.73 -0.07 -0.59 103299

中国电信 45.21 +0.28 +0.62 5424

中芯国际 4.97 +0.06 +1.22 4599

电讯盈科 5.74 -0.11 -1.85 788

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 加拿大股市报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽 审校　戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐