《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月5日

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 78.63 +1.94 +2.53 4274756
京东 30.00 +0.47 +1.59 9329041
新浪 48.28 +0.37 +0.77 429985
搜狐 54.40 +0.84 +1.57 328848
网易 173.86 +1.74 +1.01 731520
百度 187.37 +3.34 +1.81 3350904
台湾
台湾积体电路 21.95 -0.14 -0.63 1433060
联电 1.78 -0.01 -0.56 72108
日月光 5.49 -0.04 -0.72 173446
硅品精密 7.71 +0.01 +0.13 963790
和信超媒体 3.23 +0.12 +3.86 36940
友达 2.73 -0.06 -2.15 113257
中华电信 29.66 +0.06 +0.20 24401
台湾国际航电 36.94 +0.14 +0.38 1305540
香港
中国移动 54.11 -0.97 -1.76 263676
中国联通 11.73 -0.07 -0.59 103299
中国电信 45.21 +0.28 +0.62 5424
中芯国际 4.97 +0.06 +1.22 4599
电讯盈科 5.74 -0.11 -1.85 788
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 加拿大股市报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽 审校 戴素萍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。