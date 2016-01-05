加拿大股市：连跌第五日，但能源股摆脱油价跌势影响走坚

路透多伦多1月5日 - 加拿大主要股指周二收低，因消费类股、工业股和材料股走低，而能源股上涨，没有跟随油价下跌。

加拿大主要股指连续第五日下跌。该指数在2015年全年跌幅达11%，为2008年全球金球危机来表现最差的一年。

“在新一年开局，投资者持谨慎态度，”Acumen Capital Partners副总裁Brian Pow说，他补充说，“某些股票的成交量仍然非常低。”

非必需消费品类股下跌1.2%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌7.01点，或0.05%，报12,920.14点。10大类股中有六类走低。

“人们在尝试找新的做法，”Pow说，包括将在能源业的资金重新配置到其他有成长题材的领域中。