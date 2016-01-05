加拿大股市：连跌第五日，但能源股摆脱油价跌势影响走坚

标题新闻：欧洲央行总裁德拉吉称欧元区通胀攀升主要受能源价格波动推动，无可持续的迹象
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路透多伦多1月5日 - 加拿大主要股指周二收低，因消费类股、工业股和材料股走低，而能源股上涨，没有跟随油价下跌。
加拿大主要股指连续第五日下跌。该指数在2015年全年跌幅达11%，为2008年全球金球危机来表现最差的一年。
“在新一年开局，投资者持谨慎态度，”Acumen Capital Partners副总裁Brian Pow说，他补充说，“某些股票的成交量仍然非常低。”
非必需消费品类股下跌1.2%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌7.01点，或0.05%，报12,920.14点。10大类股中有六类走低。
“人们在尝试找新的做法，”Pow说，包括将在能源业的资金重新配置到其他有成长题材的领域中。
但能源股今日收涨0.6%，抵住了油价走低带来的压力。通讯类股上涨1.1%。(完)
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美国劳工部周四表示，一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.4万人)。美国一周初请失业金人数四周均值为 24.7万人。 美国商务部公布，美国12月房屋开工年率为122.6万户(预估为120.0万户)，美国12月建筑许可年率为121.0万户( 预估为122.5万户)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透1月19日 - 美国劳工部周四公布： * 一周续请失业金人数为204.6万人(预估为207.3万人) * 一周初请失业金人数四周均值为24.7万人 * 一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.4万人) 周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率 01/14/17 234,000 246,750 -- -- 01/07/17 249,000-R 257,000-R 2,046,000 1.5 12/31/16 237,000 258,250 2,093,000-R 1.5 12/24/16 267,000 263,500 2,116,000 1.5 12/17/16 275,000 263,750 2,105,000