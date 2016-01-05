《独家新闻》巴克莱下周将裁减亚洲投行部门岗位--消息

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
消息人士表示，举凡银行业务在所在国不再居领导地位的员工将纳入最新的裁员对象。该消息人士因事属敏感而不愿具名。
消息人士并称，韩国和台湾业务关闭反映了执行长Jes Staley的决心，即削减那些企业关系较差地区的业务，以把精力集中在香港等核心地区。
一位消息人士称，Staley上个月已告知员工，重组速度一直太过缓慢，该行必须进一步裁员。
两位人士表示，该行已将员工奖金发放推迟至3月。
巴克莱并不是减少亚洲地区业务的唯一银行，侧重亚洲业务的渣打银行 一年前就宣布，将关闭2008年11月推出的股票业务。对手法国兴业银行(Societe Generale) 则在最近称，将关闭印度的股票研究业务。
根据Staley的三年削减成本计划，亚洲料将首当其冲。按照该计划，巴克莱的全球人力将裁减19,000人或约14%，以求改善获利能力。
消息人士上个月对路透表示，巴克莱并在评估出售亚洲私人理财业务，新加坡星展集团控股 及瑞士宝盛集团 据信是潜在竞标方。 (完) (编译 王颖/戴素萍 审校 王丽鑫/许娜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。