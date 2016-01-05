《独家新闻》巴克莱下周将裁减亚洲投行部门岗位--消息

消息人士表示，举凡银行业务在所在国不再居领导地位的员工将纳入最新的裁员对象。该消息人士因事属敏感而不愿具名。

消息人士并称，韩国和台湾业务关闭反映了执行长Jes Staley的决心，即削减那些企业关系较差地区的业务，以把精力集中在香港等核心地区。

一位消息人士称，Staley上个月已告知员工，重组速度一直太过缓慢，该行必须进一步裁员。

两位人士表示，该行已将员工奖金发放推迟至3月。

巴克莱并不是减少亚洲地区业务的唯一银行，侧重亚洲业务的渣打银行 一年前就宣布，将关闭2008年11月推出的股票业务。对手法国兴业银行(Societe Generale) 则在最近称，将关闭印度的股票研究业务。

根据Staley的三年削减成本计划，亚洲料将首当其冲。按照该计划，巴克莱的全球人力将裁减19,000人或约14%，以求改善获利能力。