金砖国家：1月5日股汇市收盘纵览

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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路透1月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月5日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报768.46点，上涨0.09%。
中国股市：沪综指续收跌，市场信心不稳盘中大幅震荡
中国汇市：人民币兑美元小幅收跌，贬值预期浓厚成交放大
香港股市：收低，跟随国际股市颓势
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报42,419.321点，上涨0.66%。
巴西汇市：雷亚尔从前日的大跌中反弹，雷亚尔兑美元 收报3.9911/33，上日收报4.0316/39。
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南非股市：结束连续五日跌势，受到金价上涨支撑；中国成长的担忧以及中东紧张局势引发避险潮，提振金价。指标Top-40指数 收报44,673.09点，上涨0.48%；大盘综合指数 收报49,599.72点，上涨0.57%。
南非汇市：兰特兑美元跌至近三周半低位，因美元上涨
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印度股市：收在逾两周低点，整体市场人气趋于谨慎，因对中国市场的担忧持续。BSE指数 收报25,580.34点，下跌0.17%；NSE指数 收报7,784.65点，下跌0.09%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.5875/66.5975，上日收报66.61/66.62。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报752.7点，上涨0.46%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报399.88点，上涨0.69%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报73.316，贬值0.21%；卢布兑欧元 报78.722,升值0.67%。(完) (整理 张荻； 审校 李爽)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。