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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 07:48 BJT

日本个股：日产汽车称未考虑向高田提供财务支持

路透东京1月5日 - 日产汽车 周二表示，不打算向高田 提供财务支持。高田是一家深陷全球汽车召回漩涡中心的安全气囊生产商，其卷入漩涡主要因气囊充气装置存在问题。

日产汽车和本田汽车 均否认了日本一媒体的周一报导。该报导称，日本汽车生产商准备拯救这家零部件供应商；此前由于全球发生九起高田气囊爆炸致死事件，高田已被多家汽车生产商弃用。

“目前什么都没有决定，当前我们也做不了很多，”日产汽车首席运营官在一个业界活动中告诉记者。

“我们需要看看(召回事件)结果如何。”(完) (编译 孙国玉；审校 杜明霞)

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