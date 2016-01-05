日本个股：日产汽车称未考虑向高田提供财务支持

路透东京1月5日 - 日产汽车 周二表示，不打算向高田 提供财务支持。高田是一家深陷全球汽车召回漩涡中心的安全气囊生产商，其卷入漩涡主要因气囊充气装置存在问题。

日产汽车和本田汽车 均否认了日本一媒体的周一报导。该报导称，日本汽车生产商准备拯救这家零部件供应商；此前由于全球发生九起高田气囊爆炸致死事件，高田已被多家汽车生产商弃用。