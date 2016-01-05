日本个股：日产汽车称未考虑向高田提供财务支持

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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路透东京1月5日 - 日产汽车 周二表示，不打算向高田 提供财务支持。高田是一家深陷全球汽车召回漩涡中心的安全气囊生产商，其卷入漩涡主要因气囊充气装置存在问题。
日产汽车和本田汽车 均否认了日本一媒体的周一报导。该报导称，日本汽车生产商准备拯救这家零部件供应商；此前由于全球发生九起高田气囊爆炸致死事件，高田已被多家汽车生产商弃用。
“目前什么都没有决定，当前我们也做不了很多，”日产汽车首席运营官在一个业界活动中告诉记者。
“我们需要看看(召回事件)结果如何。”(完) (编译 孙国玉；审校 杜明霞)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。