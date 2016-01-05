更新版 1-欧元区经济：12月核心通胀下滑，加重欧洲央行放松政策的压力

“今天的数据初步表明通胀率可能并未像欧洲央行一个月前估计的那样上升，”法国兴业银行企业研究、外汇及利率部门主管Kenneth Broux称。

“这让市场有理由相信，欧洲央行将采取更多行动，比如下调存款利率、甚至进一步扩大量化宽松规模，时间可能最早在3月。这正是我们的预期。”

“欧洲央行将可能很快不得不放弃今年物价潜在动能增强的期望。进一步放宽货币政策将仍在议事日程上，”德国商业银行表示。

但鉴于经济增长、借贷以及就业数据意外强劲，欧洲央行可能不会马上放宽政策。同时，属于温和派的欧洲央行副总裁冈斯坦西欧最近主张，在“可预见的未来”保持政策稳定。

欧元区11月对家庭的贷款规模增速创2011年末期以来最高，对企业贷款也创下2012年初以来最快增速。

数据显示，欧元区12月制造业采购经理人指数(PMI)终值升至53.2的20个月高点 ，区内最大经济体--德国12月失业率持稳于1990年两德统一以来最低水准。

欧元区通胀率离散图表：here

欧元区通胀率与欧洲央行货币政策图表：reut.rs/1MngqM4