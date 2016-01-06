中国经济：去年预计吸收外资1,260亿美元，再创历史新高--商务部

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海1月6日 - 中国商务部表示，预计2015年中国吸收外资1,260亿美元，再创历史新高；将进一步扩大各领域对外开放，不断优化外商投资环境，提振投资者信心，进一步提高利用外资质量。
此前数据显示，去年前11月中国实际使用外资(FDI)金额1,140.4亿美元，同比增长7.9%。 商务部网站新闻稿指出，2015年引进外资结构持续优化。据统计，前11月服务业实际使用外资同比增长18.8%，成为吸收外资重要增长点；同时产业结构不断优化，融资租赁、科技研发、创业投资、电子商务、现代物流等高端产业向自贸区集聚态势明显。 值得关注的是，2015年引进外资方式不断创新，以并购方式实际使用外资金额168.2亿美元，同比增长181%，比重由上年同期的5.6%上升到14.7%。此外，自由贸易试验区引资成效明显。
中国商务部部长高虎城此前称，“十二五”（2011-2015年）期间，中国双向投资实现基本平衡，其中对外直接投资从2012年起连续三年位居世界第三位；预计2015年吸收外商直接投资（含金融）1,350亿美元，全口径对外直接投资1,280亿美元。 （完）
参看详情，请点选商务部网站：here (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。