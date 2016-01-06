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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 09:34 BJT

中国经济：去年预计吸收外资1,260亿美元，再创历史新高--商务部

路透上海1月6日 - 中国商务部表示，预计2015年中国吸收外资1,260亿美元，再创历史新高；将进一步扩大各领域对外开放，不断优化外商投资环境，提振投资者信心，进一步提高利用外资质量。

此前数据显示，去年前11月中国实际使用外资(FDI)金额1,140.4亿美元，同比增长7.9%。 　 商务部网站新闻稿指出，2015年引进外资结构持续优化。据统计，前11月服务业实际使用外资同比增长18.8%，成为吸收外资重要增长点；同时产业结构不断优化，融资租赁、科技研发、创业投资、电子商务、现代物流等高端产业向自贸区集聚态势明显。 　 值得关注的是，2015年引进外资方式不断创新，以并购方式实际使用外资金额168.2亿美元，同比增长181%，比重由上年同期的5.6%上升到14.7%。此外，自由贸易试验区引资成效明显。

中国商务部部长高虎城此前称，“十二五”（2011-2015年）期间，中国双向投资实现基本平衡，其中对外直接投资从2012年起连续三年位居世界第三位；预计2015年吸收外商直接投资（含金融）1,350亿美元，全口径对外直接投资1,280亿美元。 （完）

参看详情，请点选商务部网站：here (发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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