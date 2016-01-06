中国经济：去年预计吸收外资1,260亿美元，再创历史新高--商务部

此前数据显示，去年前11月中国实际使用外资(FDI)金额1,140.4亿美元，同比增长7.9%。 商务部网站新闻稿指出，2015年引进外资结构持续优化。据统计，前11月服务业实际使用外资同比增长18.8%，成为吸收外资重要增长点；同时产业结构不断优化，融资租赁、科技研发、创业投资、电子商务、现代物流等高端产业向自贸区集聚态势明显。 值得关注的是，2015年引进外资方式不断创新，以并购方式实际使用外资金额168.2亿美元，同比增长181%，比重由上年同期的5.6%上升到14.7%。此外，自由贸易试验区引资成效明显。