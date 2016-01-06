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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 08:08 BJT

《中国重要政经日程》--1月6日

=============================今日重要政经日程==========================

1月6日（周三）

--河北保定举行第四届中国工业发展论坛。中国社会科学院主办、中国社会科学院工业经济研究所和河北省保定市政府承办。会议主题：“十三五”中国工业与京津冀协同发展。

=============================近期重要政经日程==========================

1月8日（周五）

--中关村互联网金融论坛暨第三届普惠金融论坛在北京举行

--1月8日至9日，第二十届中国资本市场论坛在北京举行

1月9日（周六）

*--财经中国2015年会在北京举行

1月11日（周一）

--2016亚洲授权业会议1月11日-12日在香港举行

1月19日（周二）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布2015年GDP等经济数据

--第四届中国电子商务年会在上海举行

3月3日（周四）

--全国政协十二届四次会议在北京召开

3月5日（周六）

--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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