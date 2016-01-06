《中国重要政经日程》--1月6日

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
=============================今日重要政经日程==========================
1月6日（周三）
--河北保定举行第四届中国工业发展论坛。中国社会科学院主办、中国社会科学院工业经济研究所和河北省保定市政府承办。会议主题：“十三五”中国工业与京津冀协同发展。
=============================近期重要政经日程==========================
1月8日（周五）
--中关村互联网金融论坛暨第三届普惠金融论坛在北京举行
--1月8日至9日，第二十届中国资本市场论坛在北京举行
1月9日（周六）
*--财经中国2015年会在北京举行
1月11日（周一）
--2016亚洲授权业会议1月11日-12日在香港举行
1月19日（周二）
--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布2015年GDP等经济数据
--第四届中国电子商务年会在上海举行
3月3日（周四）
--全国政协十二届四次会议在北京召开
3月5日（周六）
--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。